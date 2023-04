فهمي: التداعيات الناجمة عن الأزمة السودانية على دول الجوار كبيرة ومستمرة

ليبيا – وصف الدكتور خالد فهمي، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للقوات المسلحة المصرية، التداعيات الناجمة عن الأزمة السودانية على دول الجوار بـ”الكبيرة والمستمرة”.

فهمي أشار في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن الاضطرابات التي يشهدها السودان تلقي بأعباء كبيرة على جهود ضبط الحدود في الدول المجاورة.

ولفت إلى أن ملف النزوح الجماعي ومخاطر زيادة الهجرة غير الشرعية، يمثلان حاليًا أولوية بالنسبة لدول الجوار، خصوصًا أن الكثير منها تواجه ضغوطاً اقتصادية وأمنية متراكمة، وهو ما يجعلها غير قادرة على استقبال مزيد من الأعباء عبر الحدود السودانية.

واعتبر أن مصر تعد من أكثر الدول التي تترقب بحذر وقلق ما يجري في السودان، مشيرًا إلى اتساع وعمق الروابط المصرية السودانية.

وأفاد أن مصر تستضيف ملايين السودانيين على أراضيها، ويمكن أن يزداد هذا العدد في ظل تفاقم الأزمة، وهو ما يمثل عنصر ضغط على مصر التي ترفض سياسة إقامة معسكرات للاجئين، بل تصر على استضافة المقيمين على أراضيها من غير المصريين دون إجراءات استثنائية، بل تمنحهم أيضًا امتيازات كثيرة مخصصة للمواطنين، خصوصًا الخدمات الصحية والتعليمية.

كما أبدى فهمي تخوفه من إطالة أمد الأزمة، مشيرًا إلى أن ذلك سيضاعف من التداعيات الإقليمية، خصوصًا مع توقُع أن يدخل السودان في أزمات مستقبلية نتيجة فقدان الثقة الدولية، الأمر الذي قد يهدد بأزمة اقتصادية طاحنة إذا ما تعطلت جدولة مديونيات السودان، مع تراجع الاستثمارات الخارجية، وعدم قدرة الدولة السودانية على توفير متطلبات مواطنيها الأساسية.

وأوضح مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للقوات المسلحة المصرية أن إطالة أمد الأزمة ستدفع بتدخلات خارجية إلى الانخراط في الصراع، الأمر الذي يقود إلى فرض عقوبات على السودان، وربما يدفع باتجاه تطورات أشد وطأة ترتبط بتهديد وحدة الأراضي السودانية، وهو ما ستكون له تداعيات كارثية على الإقليم برمته، والدول المجاورة للسودان في المقام الأول.

