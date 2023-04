المشير حفتر: المؤسسة العسكرية ظلت مدافعة عن حلم بناء دولة ليبيا الجديدة وإعادة الإعمار والبناء

ليبيا – أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أن القوات المسلحة هي مؤسسة وطنية بأهدافها ومبادئها ومهامها الرئيسية، أولويتها الأولى الدفاع عن الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، بالإضافة لصون قيم وحضارة المجتمع الليبي.

المشير حفتر وفي كلمة له خلال لقائه عددًا من القيادات والضباط العسكرية بمناسبة عيد الفطر المبارك، نقلها مكتب إعلام قيادة الجيش، نوه إلى أن المؤسسة العسكرية ظلت واقفة مساندة للقضاء العادل ومدافعة عن حلم بناء دولة ليبيا الجديدة وفق منظور الاحترافية وإعادة الإعمار والبناء.

وأكد أن المؤسسات الليبية ستصبح بأبهى صورها مع تواصل جهود القوات المسلحة.

وطالب حفتر المسؤولين بتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، حتى يقوموا بدورهم ببناء الدولة وتحسين الواقع المَعيش اقتصاديًا وسياسيًا.

