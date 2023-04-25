انتشال 11 جثة لمهاجرين غير شرعيين بالسواحل الليبية

أعلن خفر السواحل الليبي اليوم الثلاثاء انتشال 11 جثة لمهاجرين غير شرعيين بينهم طفلة بعد غرق قاربهم الذي كان يقلهم إلى أوروبا في مياه المتوسط.

وأعلن خفر السواحل عثوره على جثث 10 أشخاص (رجال) وطفلة، كلها تطفو فوق المياه “على بعد أمتار قليلة من شاطئ مدينة القره بوللي على بعد 50 كيلومترا شرق طرابلس”.

كما تم العثور على 4 أشخاص، نجوا من الغرق وقد شوهدوا في حالة إرهاق كبيرة بعد عودتهم إلى شاطئ القره بوللي، وتم إسعافهم من طرف عناصر الإنقاذ الموجودة في المنطقة.

وذكرت مصادر ليبية إن المهاجرين ينحدرون من جنسيات مصرية وباكستانية وبنغالية، كانوا يرغبون في الهجرة إلى أحدى الدولية الأوروبية.