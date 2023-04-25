ليبيا المستقبل | السفارة الليبية بالسودان تنجح في التواصل مع ليبيين عالقين بالخرطوم

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2023/04/25 على الساعة 23:22

: أعلنت السفارة الليبية في السودان إنها نجحت في التواصل مع مواطنين ليبيين إثنين من العالقين بالعاصمة الخرطوم تعذّر إجلائهم من أفراد الجالية الليبية.

وقال سفير ليبيا لدى السودان فوزي بومريز، في بيان نشرته السفارة عبر صفحتها على “فيسبوك” بشأن الاتصال بمواطنين ليبيين من العالقين بالعاصمة الخرطوم إنها نجحت في الاتصال بالمواطنين حسن محمود بوحيى من مدينة أجدابيا، وسعد أمحمد الفرجاني من مدينة بنغازي.

وأشارت السفارة إلي أن المواطنين من الذين تعذر التحاقهم بقافلتي إجلاء الرعايا اليومين الماضيين، مؤكدة الاطمئنان عليهما، وأنهما في حالة جيدة.

ووجهت السفارة الليبية بالسودان الشكر لكل الذين تواصلوا معها من أبناء الوطن في ليبيا بخصوص المعنيين، مشيرة إلي أنها ستبدأ في الإجراءات المتعلقة بترحيلهما إلى أرض الوطن حال ملائمة الوضع الأمني بالعاصمة السودانية الخرطوم في القريب.

وأعلنت سفارة ليبيا لدى الخرطوم، أمس الإثنين، نجاح إجلاء 105 ليبيين من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم والطلاب وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان عبر باخرة من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، إن عملية إجلاء الرعايا الليبيين المتواجدين بالجمهورية السودانية، تمت بالتنسيق بين السفارة الليبية والسعودية بالسودان، مشيرة إلى أنه سيتم ترحيلهم جواً إلى ليبيا في الوقت القريب، وفق بيان عبر صفحتها الرسمية علي “فيسبوك”.