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ضبط أشخاص يتعاطون حبوب الهلوسة والحشيش بمنطقة السلماني الشرقي في بنغازي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

ضبطت عناصر قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي أشخاصاً يتعاطون حبوب الهلوسة ومادة الحشيش المُخدرة داخل مركباتهم خلف محطة وقود المستشفى العسكري بمنطقة السلماني الشرقي.

وفي التفاصيل، فقد تم الاشتباه بمركبتين خلف محطة الوقود، ولدى تفتيشهما تم العثور على عدد 26 قرص من حبوب الهلوسة نوع بترل وقطع من مادة الحشيش المخدرة، كما تم ضبط الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنهما ونقلهم إلى القسم.

وأضاف محضر القسم أنه بعد التحقيق مع المضبوطين الثلاثة، واعترفوا بتعاطيهم لحبوب الهلوسة ومادة الحشيش المُخدرة وتمت إحالتهم إلى جهاز مُكافحة المخدرات.

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الوطن الليبية

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