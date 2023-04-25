خارجية الدبيبة تعلن وصول الرعايا الليبيين بالسودان إلى مطار معيتيقة

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أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء وصول الرعايا الليبيين بالسودان إلى مطار معيتيقة في طرابلس.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” أن طائرة الخطوط الجوية الأفريقية وصلت الثلاثاء تقل على متنها أبناء الجالية الليبية بالسودان قادمين من مدينة جدة.

ووجهت وزارة الخارجية الشكر للمملكة العربية السعودية بتقديم كافة التسهيلات التي كللت بنجاح الجهود التي بُذلت لترحيل الرعايا الليبيين لمدينة جدة على متن البواخر التابعة للقوات المسلحة البحرية للمملكة العربية السعودية.