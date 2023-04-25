حفتر يطالب مجدداً بـ«التوزيع العادل» لعائدات النفط الليبي

في الوقت الذي دعا فيه رئيس حكومة «الوحدة» الليبية «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، إلى «الاستعداد لتأمين الانتخابات المقبلة»، أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد المشير خليفة حفتر أنه «تجب إعادة النظر في كيفية توزيع عائدات النفط بشكل عادل».

وفي غضون ذلك، أعرب الدبيبة عن تقديره دور المملكة العربية السعودية، عضو الرباعية المعنية بالأزمة السودانية، في «تسهيل إجلاء الليبيين ورعايا دول أخرى»، وقال في بيان عبر «تويتر» إنه «يتابع عملية إجلاء الرعايا الليبيين من السودان»، مشيداً بـ«دور موظفي وزارة الخارجية وسفارة ليبيا بالخرطوم على استجابتهم العاجلة، وحرصهم على سلامة كافة أبناء الجالية هناك».

كما أشاد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية في ليبيا، بالجهود السعودية، وأكد في بيان له عبر «تويتر» على «العلاقات الأخوية التي تجمع ليبيا والسعودية، بوصفها علاقات تاريخية راسخة عبر التاريخ، وتتجلى بشكل أكبر في وقت الأزمات».

وكان الدبيبة قد دعا عناصر وزارة الداخلية، إلى «الاستعداد لتأمين الانتخابات المقبلة»، وحض خلال جولته بمديرية أمن مصراتة غرب البلاد، مساء الاثنين، على «الاستعداد للاستحقاق الانتخابي»، مشيراً إلى أن «التجربة التي أجريت في العاصمة طرابلس خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكدت من خلال المحاكاة الأمنية الانتخابية استعداد عناصر وزارة الداخلية في كافة مدن ليبيا». ورأى أن «نجاح هذا الواجب الوطني من عدمه، يعتمد على وزاره الداخلية وعناصرها الأمنية»، الذين خاطبهم قائلاً: «كونوا مع وطنكم، واستعدوا لتأمين الانتخابات، وأدوا مهامكم بفاعلية كاملة ومهنية عالية»، لافتاً إلى «مطالبة الليبيين بإجراء الانتخابات». وأثنى الدبيبة على دور الأمن في مصراتة، مستشهداً بـ«انخفاض مؤشرات الجريمة فيها بنسبة 50 في المائة»، ومشيداً بـ«جهود الأمن خلال شهر رمضان».

وبدورها، أعادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مجدداً التأكيد على إعلان رئيسها عبد الله باتيلي خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، بشأن «استعداد البعثة لتقديم الدعم الفني واللوجيستي للجنة 6+6 المشكّلة من مجلسي النواب والدولة، لوضع قوانين انتخابية بموجب التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب». وإضافة إلى ذلك، دعا المشير خليفة حفتر للقيام بـ«خطوات عملية حقيقية لتحسين الواقع المَعيش اقتصادياً واجتماعياً لليبيين، عبر توزيع ثروة النفط بشكل عادل؛ حتى ينعم أبناء ليبيا بخيرات بلادهم، التي حُرموا منها بفعل الانتقائية والمزاجية». وقال حفتر خلال لقائه، مساء الاثنين، القيادات العسكرية في مدينة بنغازي، إن «الشعب الليبي لم يعد قادراً على تحمل التصرفات غير المسؤولة، والعبث المتعمد بثرواته ومقدراته»، مشيراً، إلى أنه «تجب إعادة النظر في كيفية توزيع عائدات النفط بشكل عادل، قبل فوات الأوان». وأكد حفتر أن قوات الجيش «التي وُلدت من رحم المعاناة ومكافحة الإرهاب، هي مؤسسة وطنية بأهدافها ومبادئها ومهامها الرئيسية، أولويتها الأولى الدفاع عن الوطن، وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، بالإضافة لصون قيم وحضارة المجتمع الليبي».