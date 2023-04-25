قادمين من جدة..المنقوش من المقرر وصول الجالية الليبية في السودان إلى طرابلس

العنوان – طرابلس

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء إنه من المقرر ان يصل الليلة لطرابلس أبناءالجالية الليبية بالسودان.

ووجهت المنقوش عبر تغردية في حسابها على “تويتر” الشكر لموظفي وزارة الخارجية وبعثتي ليبيا بالسودان والمملكة السعودية لجهودهم المستمرة ولوزيرالمواصلات بالحكومة”.

وتابعت وزيرة الخارجية :”التقدير لجهود أخي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لدور المملكة في إجلاء الرعايا الليبيين والأجانب بالسودان”.

وكانت السفارة الليبية في السودان،أعلنت اليومين الماضيين إجلاء الرعايا الليبيين، من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، إلى باخرة لإجلائهم من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة السعودية.

وقالت السفارة، في بيان لها يوم الإثنين، إن عددهم 105 مواطنًا.

وأضافت، أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان، وقالت إن عملية ترحيلهم إلى ليبيا سوف تكون جوًا عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب.