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تركيا تكرم فريق الإنقاذ الليبي على جهوده أثناء الزلزال

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أقامت تركيا حفل تكريم لفرق الإنقاذ من مختلف الدول التي شاركت في عمليات البحث والإنقاذ خلال الزلزال الذي ضربها والتي كان من بينهما ليبيا.

وقالت هيئة السلامة الوطنية في ليبيا إنه وبناءً على تعليمات رئيس هيئة السلامة الوطنية لواء عثمان ابراهيم المليقطه، ونائب رئيس الهيئة لواء محمد مختار على الشناق، حضر رئيس فريق البحث والإنقاذ الليبي لواء بشير محمد بلعيد حفل تكريم الدول المشاركة بعمليات البحث والانقاذ بدولة تركيا.

وتم خلال الحفل تكريم رئيس الفريق بوسام التضحية التركي من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تقديراً لعمليات البحث والإنقاذ التي قام بها فريق البحث والإنقاذ الليبي أثناء حادثة الزلازل التي ضربت تركيا مطلع هذا العام.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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