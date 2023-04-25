العريبي واقعيم يجتمعان بعدد من مهندسي مشاريع إعادة الإعمار

الوطن|رصد

اِجتمع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي وعضو اللجنة وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم بعددٍ من كبار المهندسين المشرفين على مشاريع التنمية والتطوير.

وتطرق الاجتماع إلى التركيز على صيانة المدارس وإعداد تقارير دورية بخصوصها، بالإضافة إلى استعراض ما تم إنجازه من مشروعات ومازال قائمًا إلى الآن في المدن الليبية.

وناقش الحاضرون أفضل السبل لمعالجة العراقيل والصعوبات التي تواجه هذه المشروعات والشركات المكلفة بها، ووضع الحلول العاجلة واللازمة لها.

وفي ختام الاجتماع، شكر كل من العريبي واقعيم الكوادر الوطنية وكفاءتهم من كبار المهندسين والمشرفين والمتخصّصين الذين حرصوا على إنجاز مهامهم وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة.