الوطنية لحقوق الإنسان تدين احتجاز لاعب كرة القدم محمد زعبية

اخبارليبيا24

أعربت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان بليـبيـا عن استنكارها حيال واقعة الاحتجاز التعسفي بحق لاعب كرة القدم محمد زعبية.

وقالت اللجنة :”تابعنا بقلقً بالغ واقعة اعتقال زعبية منذ يوم الخميس الماضي من قبل عناصر أمن تابعين لجهاز دعم الاستقرار بمدينة طرابلس، واقتادوه إلى مكان مجهول وانقطع اتصاله مع أسرته”.

وطالبت اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان بضرورة إخلاء سبيل اللاعب زعبية دونما أي قيد أو شرط.

وأعربت اللجنة عن إدانتها لاستمرار حوادث الاحتجاز التعسفي والاعتقالات العشوائية دون مُسوّغ وأساس قانوني، والتي تُشكل انتهاكًا وتقويضًا لسيادة القانون والعدالة، وكما تمثل انتهاكًا جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة.

وكانت عائلة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم وفريق الاتحاد محمد زعبية أعلنت فقدان الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي.

وقالت مصادر محلية لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الإثنين، إن مسلحون يتبعون لجهاز الدعم والاستقرار الذي يرأسة عبدالغني الككلي الشهير بـ”غنيوة” اقتادوا زعبية بقوة السلاح إلى مقرهم بمنطقة أبوسليم.