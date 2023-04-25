“قومي المرأة”: نطالب بلجنة تقصي حقائق حول وجود جثة طفلة مجهولة بشحات

طالب المجلس القومي للمرأة الليبية بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول واقعة وجود جثة طفلة مجهولة الهوية، وتوقيع أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه ان يعتدي على المرأة أو يمارس عليها قتل او عنف.

وذكر المجلس، في بيان، أن أعضاء المجلس القومي للمرأة الليبية على مستوى ليبيا وبرئاسة الدكتورة فوزية الشريف وعبر مكتب شحات بالمجلس القومي للمراة الليبية، والواقعه ضمن حدوده قضية وجود جثة طفلة مجهولة الهوية نتقدم بأسمى آيات الشكر لمديرية أمن شحات”.

وقدمت الشكر لأعضاء النيابة شحات وجهاز الشرطة النسائية ومركز شرطة المنصورة خاصة وقسم البحث الجنائي شحات وجميع الأجهزة الأمنية على كل الجهود المبذولة في سبيل الكشف عن هذه الواقعة.

وأكد المجلس على السير بالتوازي مع الجهات الأمنية تحقيقاً للعدالة والامن وحماية المراة من كل أنواع العنف تحيقيآ لأهداف المجلس القومي الرئيسية.

وعبر عن أمله بالسماح للمجلس بمتابعة كل عنف يقع ضد المرأة حتى يتسنى له العمل الذي كلفه به من مجلس النواب.