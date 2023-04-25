وصول الرعايا الليبيين بالسودان إلى طرابلس

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة وصول الرعايا الليبيين بالسودان قادمين من جدة إلى طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء، بعد إجلائهم من السودان عبر السعودية.

وجددت الوزارة، في بيان، امتنانها البالغ وشكرها العميق للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، على تقديم كافة التسهيلات لترحيل الرعايا الليبيين إلى مدينة جدة على متن سفينة تابعة للقوات المسلحة البحرية السعودية.

وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش قالت الثلاثاء إنه من المقرر أن يصل الليلة لطرابلس أبناءالجالية الليبية بالسودان.

ووجهت المنقوش عبر تغردية في حسابها على “تويتر” الشكر لموظفي وزارة الخارجية وبعثتي ليبيا بالسودان والمملكة السعودية لجهودهم المستمرة ولوزيرالمواصلات بالحكومة”.

وتابعت وزيرة الخارجية :”التقدير لجهود أخي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لدور المملكة في إجلاء الرعايا الليبيين والأجانب بالسودان”.

وأعلنت السفارة الليبية في السودان، اليومين الماضيين إجلاء الرعايا الليبيين، من موظفي البعثة الدبلوماسية وأسرهم، والطلبة، وموظفي المؤسسات الليبية العاملة في السودان، إلى باخرة لإجلائهم من ميناء بورتسودان إلى مدينة جدة السعودية.

وقالت السفارة، في بيان لها يوم الإثنين، إن عددهم 105 مواطنًا.

وأضافت، أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق بين السفارتين الليبية والسعودية بالسودان، وقالت إن عملية ترحيلهم إلى ليبيا سوف تكون جوًا عبر إحدى الطائرات الليبية في الوقت القريب.