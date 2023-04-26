ليبيا المستقبل | الخطوط الجوية الأفريقية تشغل رحلتين لإعادة المتعمرين من جدة

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2023/04/24 على الساعة 12:30

: أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، مساء اليوم الأحد، أنها قامت بتشغيل رحلتين إلى مطار جدة وذلك للعودة بزوار بيت الله الحرام.

وجاء إعلان شركة الخطوط الجوية الأفريقية بعد ساعات من تداول صور لمعتمرين ليبيين ينتظرون في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية في انتظار العودة إلى ليبيا.وقالت شركة الخطوط الجوية الأفريقية عبر صفحتها على “فيسبوك” إن الرحلتين ستكونان في التواقيت التالية:-

معيتيقة | جدة رقم الرحلة | 8 U2458 الإقلاع 20:00

الإقلاع 20:00 جدة | معيتيقة رقم الرحلة | 8 U2459 الإقلاع 00:30

الإقلاع 00:30 معيتيقة | جدة رقم الرحلة | 8 U1574 الإقلاع 20:30

الإقلاع 20:30 جدة | معيتيقة رقم الرحلة | 8 U1575 الإقلاع 01:00

وعاد 150 معتمرًا إلى مطار طبرق الدولي قادمين من جدة على متن شركة “أويا للطيران”، بحسب ما أعلنه مكتب الإعلام والعلاقات العامة بمطار طبرق.