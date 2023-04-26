الداخلية: شرطة سوق الجمعة تضبط شخصًا قتل عاملًا وافدًا بالرصاص

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كشفت وزارة الداخلية أن مركز شرطة سوق الجمعة ضبط شخصًا قام بالرماية على شخصين من العمالة الوافدة تسبب في مقتل أحدهما.

وأضافت الوزارة أن معلومات لمركز شرطة سوق الجمعة مفادها قيام شخص بإطلاق النار على شخصين من العمالة الوافدة بمنطقة الهاني بطرابلس نتج عنها إصابة الأول في الرأس والآخر في الفخذ.

وأوضحت الوزارة أنه على الفور انتقل أعضاء الشرطة بالمركز لمكان الواقعة فتبين بأن المجني عليهما قد نقلا إلى المصحة وتم التوجه إليها وتبين بأن أحد المصابين في العناية المشدد وهو ميت سريراً نتيجة إصابته في الرأس؛ وفي نفس اليوم توفى الشخص المصاب.

وأفادت الداخلية أنه تم تشكيل فريق عمل من أعضاء المركز ومراجعة كاميرات المراقبة فتم تحديد هوية المتهم ؛ وعلى الفور تمكن أعضاء التحري بالمركز من إلقاء القبض عليه وكذلك ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه بالاستدلال مع المقبوض عليه اعترف بارتكابه للواقعة ، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله.