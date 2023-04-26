الزوبية: ماتقوم به دار الافتاء الليبية ” لعب أطفال وفوتوشوب”

علّق مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق “جمال الزوبية”، أمس الثلاثاء على نشر صفحة دار الإفتاء في طرابلس تقويم شهر شوال يبدأ يومه الأول بيوم الجمعة ثم عدلته إلى يوم السبت.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” قال فيها:”لعب أطفال فوتوشوب تقوم به قناة حدث الأسير وطاقمها الفني المصري تنشر أن دار الافتاء الليبية نشرت على حسابها في الفيس بوك إن يوم الجمعة الماضي أول أيام شهر شوال”.

وأضاف الزوبيه قائلا:”أي بمعنى أول أيام عيد الفطر المبارك، وعندما تعلق عليهم بأنه غير موجود على صفحتهم، يردون عليك أنه تم مسحه، ومسلسل الكذب”.

وكان الزوبية أعلن في تغريدة سبقت يوم عيد الفطر بيوم واحد قال فيها :”غدًا باذن الله تعالى الجمعة سأفطر أول أيام شهر شوال”.

وتابع:”أعلن عدم موافقتي على إعلان دار الإفتاء التي حادت عن الصواب في إعلان بداية رمضان وتحملت وزر إفطار الليبيين يوم الأربعاء الذي كان بداية الصيام، وهاهي تعيد الخطأ وترسخ الانقسام بين الليبيين لحسن نية أحسبها والله حسبهم”.

ويذكر أن دار الإفتاء الليبية في طرابلس برئاسة المفتي المعزول الصادق الغرياني، قامت أمس الثلاثاء، بحذف تقويم شهر شوال لهذه السنة 1444 هجرية يبدأ يومه الأول بـ”الجمعة”.

وبهذا التقويم الذي نشرته الصفحة الرسمية والموثقة بالعلامة الزرقاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إقرار من دار الإفتاء بأن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الجمعة.