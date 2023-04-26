سفارة السودان بطرابلس تدعو حكومة الوحدة لإدانة “تمرد قوات الدعم السريع”

العنوان – السودان

دعت سفارة السودان في طرابلس حكومة الوحدة إلى إدانة “تمرد قوات الدعم السريع على القوات المسلحة السودانية بوصف الأخيرة هي المؤسسة الرسمية الشرعية المسؤولة عن استقرار واستتباب السلم والأمن في جمهورية السودان والذي مثل صمام الأمان للاستقرار في الإقليم”.

كما دعت السفارة، في بيان، لـ “إدانة القوات المتمردة لانتشارها واستمرارها في القتال في المدن والمناطق السكنية، الأمر الذي عرض حياة المدنيين بما فيهم النساء والأطفال للخطر”.

وأشارت السفارة إلى أن “ما يحدث الآن في السودان هو شأن داخلي ولدى الحكومة السودانية القدرة على احتوائه محليًا بشكل عاجل”.

وقالت السفارة: “إن وحدات تتبع لقوات الدعم السريع المتمردة قامت بالاعتداء على بعض مقار البعثات الدبلوماسية وموظفيها والمنظمات الأممية والإقليمية، الأمر الذي يعد محرمًا وفقًا للقوانين الدولية ومعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية”.

وتشهد السودان منذ 15 أبريل الجاري حربًا بين الجيش الذي يترأسه عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع الذي يقوده محمد حمدان دقلو. وتسبب القتال في سقوط مئات من القتلى والمصابين. ودفع القتال الدول إلى إجلاء مواطنيها من داخل الأراضي السودانية.