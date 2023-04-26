مقتل عامل وافد وإصابة آخر بعد قيام مواطن بالرماية عليهما

ألقت عناصر مركز شرطة سوق الجمعة بمديرية أمن طرابلس القبض على شخص قام بالرماية على شخصين من العمالة الوافدة تسبب في مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في بيان لها، أنه بعد ورود معلومات لمركز شرطة سوق الجمعة مفادها قيام شخص بإطلاق النار على شخصين من العمالة الوافدة بمنطقة الهاني بطرابلس نتج عنها إصابة الأول في الرأس والآخر في الفخذ.

وأضاف، أنه على الفور انتقل أعضاء الشرطة بالمركز لمكان الواقعة فتبين بأن المجني عليهما قد نقلا إلى مصحة الاستقلال؛ وتم التوجه إلى مكان المصحة وتبين بأن أحد المصابين في العناية المشدد وهو ميت سريراً نتيجة اصابته في الرأس؛ وفي نفس اليوم توفى الشخص المصاب.

وتابعت، تم تشكيل فريق عمل من أعضاء المركز ومراجعة كاميرات المراقبة فتم تحديد هوية المتهم؛ وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الواقع، وبالاستدلال مع المقبوض عليه اعترف بارتكابه للواقعة، واتخذت كافة الاجراءات القانونية حياله.