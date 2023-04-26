أمن بنغازي: شرطة الحدائق تضبط مصريًا سرق أخشاب بناء من أحد المنازل

العنوان – بنغازي

ذكرت مديرية أمن بنغازي أن مركز شُرطة الحدائق ضبط شخص مصري الجنسية قام بسرقة الأخشاب المُستخدمة في البناء من منزل مواطن قيد الإنشاء بمنطقة السيدة عائشة.

وأوضحت المديرية أنه أثناء تجوال الدوريات التابعة للمركز داخل الاختصاص بمنطقة السيدة عائشة تمت مشاهدة شخص مصري الجنسية يقوم بنقل أخشاب ووضعها خارج منزل قيد الإنشاء.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أنه على الفور تم ضبطه والانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعي أ.ش.ق مصري الجنسية من مواليد 1986 واعترف أنه قام بإخراج الأخشاب من المنزل لغرض سرقتها.

وأضافت المديرية أن المتهم أقر كذلك أنه كان في انتظار مركبة لنقلها وتم استدعاء صاحب المنزل وفتح محضر بالخصوص.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.