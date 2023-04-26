اجتماع لـ”العريبي وأقعيم” لمناقشة مشاريع التنمية والتطوير والبنيه التحتية

اِجتمع رئيس لجنة إعادة الإعمار والإستقرار ” حاتم العريبي ” وعضو اللجنة وكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم ” بعددٍ من كِبار المُهندسين المُشرفين على مشاريع التنمية والتطوير والبنيه التحتية.

وتطرق الإجتماع إلى التركيز على صيانة المدارس وإعداد تقارير دورية بخصوصها ، بالإضافة إلى اِستعراض ما تم إنجازه من مشروعات والأخرى القائمة حاليًا بالمُدن الليبية.

كما تناول الحاضرون أفضل السُبل لمُعالجة العراقيل والصُعوبات التي تُواجه هذه المشروعات والشركات المكلّفه بها ووضع الحلول العاجلة واللازمة لها ،

وفي نهاية الاجتماعً توجّه “العريبي واقعيم” بالثناء على عمل الكوادر الوطنية وكفاءتهم من كِبار المّهندسين والمشرفين والمّتخصّصين الذين حرصوا على إنجاز مهامهم بالصورة المُثلَى وفقًا لمعايير الجودة المُعتمدة من أجل إعمار بلادهم.

داعين لتكثيف جهُود الجميع للاِرتقاء بمظهر المُدن والمناطق الليبية بالشكل الحضاري الذي يليقُ بها. وفق منشور لوكيل وزارة الداخلية عبر فيسبوك.