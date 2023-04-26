ليبيا المستقبل | قتلى وجرحى في الزاوية نتيجة اشتباكات بين مجموعات مسلحة

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2023/04/24 على الساعة 09:40

: أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، وفاة مواطنين اثنين بعد سقوط قذيفة عشوائية على منزلهم في الزاوية نتيجة اندلاع اشتباكات مسلحة في المدينة.

بدوره أفاد الهلال الأحمر فرع الزاوية بتمكنه من إخراج عدد من العائلات العالقة في المدينة وانتشار الفرق الطبية التابعة له قرب مواقع الاشتباكات.

وناشد الهلال الأحمر الزاوية وجهاز الإسعاف والطوارئ الأطراف المتقاتلة في الزاوية بضبط النفس وتغليب صوت الحكمة ووقف الاشتباكات حتى إجلاء كل العائلات المحاصرة في بيوتها.

ولفت إلى أنه “تم إعلان الهدنة وعودة الهدوء إلى مدينة الزاوية وذلك بعد ليلة من الاشتباكات بالمدخل الغربي للمدينة راح ضحيتها 4 أشخاص على أمل أن يستمر هذا التوافق و الهدوء”.

واندلعت اشتباكات مسلحة وصفت بالعنيفة بين مجموعات مسلحة في الزاوية فجر الاثنين، على خلفية مقتل أحد منتسبي “قوة دعم الاستقرار” في المدينة.