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وصول قافلة طبية إلى مستشفى “تراغن” لإجراء عدة عمليات جراحية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

وصلت القافلة الطبية يوم الاثنين مساء إلى مستشفى تراغن التعليمي للبدء في إجراء عمليات الكشف والفحوصات لتجهيز الحالات من أجل اجراء العمليات الجراحية لها ابتداء من يوم الثلاثاء.

وجاءت هذه الخطوة بتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، وبإشراف وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة سعد عبد الوكيل.

ووصلت القافلة الى مطار سبها وكان في استقبالها مدير إدارة المناطق الصحية المتكاملة بديوان وزارة الصحة، ومدير المنطقة الصحية المتكاملة الجنوبية، ومدير مركز طب الطواري والميدان المنطقة الجنوبية.

وباشرت إدارة المناطق الصحية المتكاملة بديوان وزارة الصحة، في عملية التنسيق لهذه القافلة منذ مطلع شهر أبريل الجاري، مع مديري مستشفى قيرة القروي ومستشفى تراغن التعليمي عن طريق المنطقة الصحية المتكاملة الجنوبية، والتي ستضم 18 طبيبًا وإخصائيًا واستشاريًا من مختلف التخصصات الطبية، لإجراء الفحوصات والعمليات بمستشفى تراغن.

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الوطن الليبية

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