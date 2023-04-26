طرابلس.. ضبط متهم في واقعة قتل عامل وافد بالرصاص

العنوان-طرابلس

أكدت وزارة الداخلية تمكن مركز شرطة سوق الجمعة من ضبط شخص قام بالرماية على اثنين من العمالة الوافدة مما تسبب في مقتل أحدهما.

وأوضحت الوزارة أنه وردت لها معلومات لمركز شرطة سوق الجمعة مفادها قيام شخص بإطلاق النار على شخصين من العمالة الوافدة بمنطقة الهاني بطرابلس نتج عنها إصابة الأول في الرأس والآخر في الفخذ.

ولفتت الوزارة أنه على الفور انتقل أعضاء الشرطة بالمركز لمكان الواقعة فتبين بأن المجني عليهما قد نقلا إلى المصحة وتم التوجه إليها وتبين بأن أحد المصابين في العناية المشدد وهو ميت سريراً نتيجة إصابته في الرأس؛ وفي نفس اليوم توفي الشخص المصاب.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من أعضاء المركز ومراجعة كاميرات المراقبة ليتم تحديد هوية المتهم وعلى الفور تمكن أعضاء التحري بالمركز من إلقاء القبض عليه وكذلك ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه بالاستدلال مع المقبوض عليه اعترف بارتكابه للواقعة ، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله.