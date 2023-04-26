بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الاربعاء 26 ابريل 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 26 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تذبذب في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال مابين (ارتفاع وانخفاض) خلال هذه الأيام.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على مابين (24-29)مْ على الساحل ومابين (31-36) مْ على الدواخل، وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الجبل الأخضر .

الرياح: غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 30)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على غات .

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية معتدلة إ السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33- 36)مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح:شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-36)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:44)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:23).