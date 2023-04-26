ليبيا المستقبل | باتيلي يجدد استعداد البعثة لدعم لجنة 6+6 ويدعوها لتسريع عملها

|

2023/04/26 على الساعة 09:20

: جددت البعثة الأممية في ليبيا، استعدادها لتقديم دعمها الفني واللوجستي للجنة (6+6) المشتركة، المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع قوانين انتخابية.

جاء ذلك في تغريدة للبعثة على حسابها في “تويتر”، مرفقة بجزء من إحاطة للمبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، قدمها في 18 إبريل الجاري، قال فيها “أحثُ قيادتي المجلسين على تسريع عمل لجنة (6+6) ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني، إذ إنه في سبيل تنظيم الانتخابات هذا العام، يجب إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب كي تبدأ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بحلول أوائل يوليو”.

وكانت لجنة 6 +6 قد عقدت أول اجتماعاتها بمقر مجلس الدولة بطرابلس في السادس من إبريل الجاري، لتبادل “وجهات النظر حول إستراتيجية عملها والآليات التي ستتبعها لأداء مهامها الموكلة إليها”.

وستبدأ اللجنة بمناقشة القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، وتحديدا السلطات التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ كشروط الترشح وتوزع الدوائر الانتخابية”، بينما ستكون الأعمال بشأن قوانين الانتخابات البرلمانية “هي الأوسع، بخلاف قوانين الانتخابات الرئاسية لتعلقها بانتخاب شخص واحد هو رئيس الدولة”.

وفي مناسبة عدة، كرر باتيلي، أن دوره يقتصر على لعب “دبلوماسية الوسيط المتنقل لتشجيع التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الرئيسية التي تعيق إحراز تقدم بشأن الانتخابات”، مشيرا إلى عمله على “توسيع العملية السياسية لتشمل نطاقا أوسع من الأطراف الفاعلة“.