ليبيا.. ضبط شاب اعتنق “المسيحية” في مدينة درنة

أعلن جهاز الأمن الداخلي، أمس الثلاثاء، ضبط شاب يسكن في مدينة درنة، اعتنق المسيحية.

ونشر المكتب الإعلامي للجهاز، على صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو لاعترافات الشاب، قال فيه إنه من مواليد العام 2005، واعتنق الديانة المسيحية في العام 2020.

وأشار الجهاز في بيان إلى أنه أوقف مجموعة أشخاص يتبادلون الأفكار حول اعتناق هذه الديانة، ويدعون إلى نشرها داخل المجتمع الليبي، وأن ما عرضه هو أولى الاعترافات التي سينشرها تباعا.

وفي 13 ابريل الجاري، أوقف الجهاز إيقاف مساعد مدير مركز جيت وي لتدريس اللغة الإنجليزية في طرابلس، أميركي الجنسية، وإحالته إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، قائلا إنه مبشر عمل مع زوجته ضمن منظمة تسمى “جمعيات الله” لنشر المسيحية في المجتمع الليبي.

وبث الجهاز عبر صفحته على موقع فيسبوك، تسجيلا مصورا لما وصفه اعترافات الأمريكي وسيدة ليبية قالت إنها تعرفت عليه عندما كانت في عمر الخامسة عشرة، وذلك في القضية المعروفة باسم “ترويج الردة”.

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وسبق ونشر الجهاز تسجيلات عدة لـ«متهمين» في القضية نفسها، ظهر في إحداها رجل آخر قال إنه أمريكي من مواليد العام 1972، ويعيش في ليبيا منذ 12 عاما.