بين ارتفاع وانخفاض.. تذبذب درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تذبذبا في درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال البلاد ما بين (ارتفاع وانخفاض) خلال هذه الأيام.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على ما بين (24-29)مْ على الساحل وما بين (31-36) مْ على الدواخل، وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

والسماء تكون في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24- 30)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

أما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على غات.

والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33- 36)مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين.

أما في الواحات- السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا علي بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33-36)مْ .