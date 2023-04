العرفي: ستقام مدن للمهاجرين لتوطينهم عند المنطقة الحدودية وداخل ليبيا بسبب حرب السودان

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن هناك شركات روسية تعاقدت مع حمدتي للكشف والتنقيب عن الذهب في شمال السودان، لذلك أصبحت روسيا وقوات من الفاغنر تحرس هذه الشركات.

العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر” أضاف: “عند اكتشاف مناجم من الذهب ستقام مدن للمهاجرين لتوطينهم، وقد تكون المدن عند المنطقة الحدودية وداخل ليبيا أيضًا”.

ونوه إلى أن الحرب في السودان مفتعلة ولها تداعياتها وتبعاتها وهي في الحقيقة المضي نحو حرب أهلية لا تبقي ولا نذر، بحسب قوله.

ورأى أن الحرب في السودان قد تؤدي إلى تقسيمها من جديد بالتالي ستؤثر على الدول المجاورة.

واشار إلى أن المجتمع الدولي هو الذي قرر ويرسل السياسات بخلق شرق أوسط جديد لخلق مستطونات لمنع الهجرة غير الشرعية.

العرفي قال: إن الحرب الحقيقية هي بين الأمم المتحدة والدول العظمى لفرض الهيمنة، بالتالي اتجهت كل الأنظار إلى قارة إفريقيا وشرق أوسط جديد.

