الوضع الجوي السائد والمتوقع على البلاد لهذا اليوم

طرابلس 26 أبريل 2023 (وال) – تشهد مناطق البلاد تذبذبا في درجات الحرارة مابين (ارتفاع وانخفاض) خلال هذه الأيام.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية، أن مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي، ستكون فيه السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تتحول في المساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح على مابين (24-29)مْ على الساحل، ومابين (31-36) مْ على الدواخل، وتسجل انخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق.

وتتكاثر السحب أحيانا على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد خاصة على الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (24- 30)مْ، وتسجل انخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق.

و تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا على مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة، فيما تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على غات والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تتحول في المساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح مابين (33- 36)مْ ،

وتكون حالة السماء في مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، درجات الحرارة تتراوح مابين (33-36) مْ. (وال _ طرابلس)

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