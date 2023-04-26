أحد أنصار الغرياني: أبو جهل أشرف من رئيس هيئة الأوقاف

هاجم فيصل عريبي أحد أنصار المفتي المعزول الصادق الغرياني، والذي تقدمه قناة التناصح كـ”مهتم بالشأن العام” رئيس هيئة الأوقاف محمد العباني نازعاً عنه شرف الخصومة الذي كان يلتزم به المشرك أبوجهل. بحسب كلامه.

وقال عريبي، في تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك، “لما تكون مكلف رئيسا لمؤسسة وخاصة أنها تعنى بالشؤون الإسلامية وتنشر كلام فيه قدح وطعن وتزييف وتدليس وكذب شئت أم أبيت أحببت أم كرهت على أحد كبار علماء البلد “. بحسب قوله.

وتابع؛ “وتضيف لذلك مقطع مجتزأ من فيديو وتربطه بمقطع لحدث آخر في محاولة أقل ما توصف بأنها دنيئة وبائسة للنيل ممن تعتبره خصمك أو حتى عدوك في فعل لا يقوم به صاحب فطرة سوية حتى من غير المسلمين”. وفق كلامه

وختم تدوينته موضحًا: “فما بالك بمن يدعي اتّباعه سنة خير الخلق أجمعين وسلفه الصالحين.. ولا نقول إلا «إنا لله وإنا إليه راجعون»”. على حد قوله.