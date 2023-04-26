جهاز الأمن الداخلي يضبط مواطنا اعتنق المسيحية في درنة

العنوان-درنة

أعلن جهاز الأمن الداخلي ضبطه شابا من سكان مدينة درنة اعتنق المسيحية.

وقال الشاب بحسب مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي للجهاز أنه من مواليد العام 2005، واعتنق الديانة المسيحية في العام 2020.

وأشار الجهاز في بيان إلى أنه أوقف مجموعة أشخاص يتبادلون الأفكار حول اعتناق هذه الديانة، ويدعون إلى نشرها داخل المجتمع الليبي، وأن ما عرضه هو أولى الاعترافات التي سينشرها تباعا.

وفي منتصف أبريل الجاري، أعلن الجهاز إيقاف مساعد مدير مركز جيت وي لتدريس اللغة الإنجليزية في طرابلس، أمريكي الجنسية، وإحالته إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، قائلا إنه مبشر عمل مع زوجته ضمن منظمة تسمى جمعيات الله لنشر المسيحية في المجتمع الليبي.

يشار إلى أن الجهاز سبق أن نشر تسجيلات عدة لمتهمين في القضية نفسها، ظهر في إحداها رجل آخر قال إنه أمريكي من مواليد العام 1972، ويعيش في ليبيا منذ 12 عاما.