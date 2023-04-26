بعد إجلاء الليبيين من السودان.. حكومة الوحدة تقدم الشكر للسعودية

وصلت مساء أمس الثلاثاء لمطار معيتيقة بطرابلس، طائرة الخطوط الجوية الأفريقية التي تقل على متنها أبناء الجالية الليبية بالسودان قادمين من مدينة جدة، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة.

وأكدت الخارجية إن هذه الجهود جاءت تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمتابعة المتواصلة من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ووزير المواصلات،

وجددت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة امتنانها البالغ وشكرها العميق للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على توجيهاتهم بتقديم كافة التسهيلات التي كللت بنجاح الجهود التي بُذلت لترحيل الرعايا الليبيين لمدينة جدة على متن البواخر التابعة للقوات المسلحة البحرية للمملكة العربية السعودية.