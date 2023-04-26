عميد بلدية جالو يكشف سبب الحريق في مزارع النخيل

الوطن| رصد

قال عميد بلدية جالو أحمد الشحاتي، إن الحريق الذي نشب في مزارع المواطنين بمنطقة راشدة بمدينة جالو، أتى على أشجار نخيل تمتدّ لنحو كيلومترين.

وأضاف الشحاتي في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن سبب الحريق تماسّ كهربائي، فيما استمر اشتعال النيران لنحو 8 ساعات من 1:30 ظهرا إلى 8:30 مساء.

وأكد أن الحريق أُخمد بمساعدة فرق الإطفاء للشركات النفطية، والدفاع المدني بجالو، ومديرية أمن الواحات بجالو، وعدد من المواطنين ملاك الآلات وسيارات نقل المياه.

وأشار إلى تضرر 8 مزارع جراء الحريق بمزارع النخيل، بمنطقة راشدة، التي تحتوي على نحو مليوني نخلة، حيث حُرقت 4 مزارع منها بالكامل، بينما تعرضت 4 أخرى لضرر متوسط، مشيراً لعدم توفر سيارات إطفاء كافية، ووصول سيارة إطفاء واحدة فقط لإخماده.