الجديد يطالب بإيقاف مرتبات أعضاء مجلسي النواب والدولة من أجل إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي

ليبيا – طالب المحلل الاقتصادي مختار الجديد بإيقاف مرتبات أعضاء مجلسي النواب والدولة من أجل إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “ما دامت المرتبات والمزايا تصرف للمجلسين فلن يملوا من المماطلة والمراوغة لأقصى فترة ممكنة”.

وطالب الجديد عبر صفحته بمشاركة الهشتاغ التالي: “#أوقفوا_مرتبات_النواب_والأعلى_للدولة”.

