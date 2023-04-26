الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة والحرارة تصل لـ 36 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تذبذب درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال ما بين ارتفاع وانخفاض خلال الأيام الجارية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة بين 24 و36 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة) السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة بين 24 و29 درجة مئوية على الساحل وبين 31 و36 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)،

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على غات والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول في المساء إلى شمالية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة بين 33 و36 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق وتتراوح درجات الحرارة بين 33 و36 درجة مئوية.