العبيدي: الغرياني يحرض على الفتنة التي هي أشد من القتل

الوطن| رصد

قال الكاتب جبريل العبيدي، إن المفتي المعزول الصادق الغرياني، “لا يحضُّ إلا على الفتنة التي هي أشدُّ من القتل، ومصيره معروف عند ربه، بما فعله من فتنة قسَّم بها البلاد والعباد”.

وأضاف العبيدي في مقال، أن “هذا الجنوح عند الغرياني، وزعمه بأنَّه الصواب والجميع خطأ بمن فيهم أكثر من 14 دولة عربية وإسلامية أعلنت العيد يوم الجمعة، لا بد من التوقف عندهما، ودراستهما لأنهما تحولا إلى ظاهرة خطيرة لا يمكن السكوت عنها لخطورتها على السلم المجتمعي في ليبيا خصوصاً، وفي العالم الإسلامي عموماً كون الرجل شكك في الجميع، رغم أنه في عامي 2014 و2020، أعلن العيد على ما انتهت إليه الدول العربية من الجوار برؤية الهلال، بل أقر تلك الرؤية، وعليها بنى فتواه في هذين العامين، فلماذا هذا العام 2023 خالف الجميع؟”.

ولفت العبيدي إلى أن “الغرياني الذي أعلن فتواه المخالفة للجميع كان بإسطنبول البلد نفسه الذي أعلنت السلطات فيه العيد يوم الجمعة، وإذا عددنا تركيا من أهل الشرق فهي ملزمة لنا وفق كتاب الغرياني نفسه، وإذا كانت من أهل المغرب، فكيف لها أن رأت الهلال؟ وهل «تركيا» حيث إقامة الغرياني، وحيث صام ملزمة بكفارة الستين يوماً، مثلها مثل من خالف الغرياني في فتواه العجيبة والمخالفة حتى لكتب الغرياني نفسها؟!”.