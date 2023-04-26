عضو بالعائلة الحاكمة في قطر لـ”الليبيين”: العلامة “الغرياني” قاعد على قلوبكم

خاطب أحد أعضاء العائلة الحاكمة في دولة قطر، حمد بن فهد بن عبدالعزيز آل ثاني، الليبيين، مدافعا عن المفتي المعزول الصادق الغرياني، قائلا: “العلامة الغرياني قاعد على قلوبكم”.

وقال بن فهد، عبر حسابه على «تويتر»، مرفقا مع التغريدة صورة للغرياني: “فضيلة المفتي العلامة الدكتور الصادق بن عبدالرحمن الغرياني والشيخ سالم جابر ابن بنغازي البار حفظهم الله ورعاهم وأطال في عمرهم وسدد خطاهم ونفع بهم البلاد والعباد يا رب العالمين. قاعد على قلوبكم العلامة وكل من سار على خطاه”، بحسب وصفه.