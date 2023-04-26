الطبلقي: لا يمكن الإقدام على إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين

أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، أن “هناك تحديات كبرى تواجه الانتخابات في ليبيا ومن الصعب إجرائها”.

وقالت الطبلقي، في تصريح صحفي، “ليس هناك تاريخ محدد يُحتم تجهيز الأرضية لإجراء الانتخابات سواء من خلال القوانين أو الوضع الأمني أو غيره”.

وأضافت أنه “كان من المفترض أن يتم تجهيز الأرضية أولاً سواء من خلال باثيلي أو المسؤولين في ليبيا”.

وتابعت أن “إشراف حكومة الدبيبة على الانتخابات وقبولها بنتائجها هو أكبر تحدي يواجه العملية الانتخابية”.

وأردفت الطبلقي، أنه “لا يمكن الإقدام على إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين فمن الصعب إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية”.

وختمت موضحة أنه “لابد من إيجاد حكومة أو لجنة تنفيذية للإشراف على إجراء الانتخابات في ليبيا”.