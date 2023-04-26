الصول: إلغاء الفدرالية كان قرارًا صائبًا وجعل الليبيين أكثر تماسكًا ووحدة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن إلغاء الفدرالية كان بمثابة القرار الصائب، مما جعل الليبيين أكثر تماسكًا ووحدة، وخاصة بعد ثورة سبتمبر 1969، وفق قوله.

الصول أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن الانقسامات زادت وتيرتها ما بعد عام 2011، داخل الإقليم الواحد، شرقًا وغربًا وجنوبًا، بسبب العديد من الإشكالات.