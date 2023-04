الصول: إلغاء الفدرالية كان قرارًا صائبًا وجعل الليبيين أكثر تماسكًا ووحدة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن إلغاء الفدرالية كان بمثابة القرار الصائب، مما جعل الليبيين أكثر تماسكًا ووحدة، وخاصة بعد ثورة سبتمبر 1969، وفق قوله. الصول أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن الانقسامات زادت وتيرتها ما بعد عام 2011، داخل الإقليم الواحد، شرقًا وغربًا وجنوبًا، بسبب العديد من الإشكالات.

ورأى أن إلغاء المركزية في المؤسسات الخدمية والتنفيذية، مع إعطاء صلاحيات أوسع، والتقسيم الإداري للأقاليم بثلاث حكومات مصغرة للوزارات الخدمية على شكل محافظات، هو الأنسب في الوقت الراهن. ولفت إلى أن الخطوات يجب أن تتم مع مركزية المؤسسات التشريعية والأمنية والعسكرية والسيادية، (رئيس الدولة ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط وزارة الخارجية والدفاع والداخلية وجهاز الأمن الخارجي)، مع ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية وتوزيع الإيرادات.

