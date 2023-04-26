ليبيا المستقبل | أكثر من ألف تركي يدلون بأصواتهم غدا في الانتخابات التركية من داخل ليبيا

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2023/04/26 على الساعة 12:45

: سيتوجه يوم غد الخميس، ألف و 132 من الرعايا الأتراك إلى صناديق الاقتراع لإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفتحت تركيا صناديق الاقتراع في البلدان التي يعيش فيها رعاياها للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والبالغ عددها 14 دولة منها ليبيا التي ينتخب فيها الأتراك ممثليهم لأول مرة،علماً وأن الأتراك من داخل تركيا سيتمكنون من التصويت يوم 14 مايو المقبل.

ويشارك في السباق الرئاسي 4 مرشحين هم؛ الرئيس رجب طيب أردوغان عن تحالف الشعب وكمال كليتشدار أوغلو مرشح تحالف الأمة المعارض، محرم إنجه رئيس حزب الوطن وسنان أوغان مرشح تحالف “أتا” القومي، بينما سيتنافس 26 حزباً في الانتخابات البرلمانية.