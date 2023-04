طالب الاتحاد العام لعمال الجهات المسؤولة بالنظر في مطالب النقابة العامة للمراقبين الجويين وتحقيقها باعتبارها من حقوقهم الشرعية.

وأكد الاتحاد في رسالة موجهة إلى مجلس الوزراء ووزيري المالية والمواصلات سعيهم إلى عدم دخول المراقبين في إضراب عام وشامل ابتداءً من الأول من مايو من خلال الرد على مطالبهم والتجاوب معهم.

كما أعلن الاتحاد تضامنه مع النقابة الجوية، داعيا في الوقت ذاته إلى الالتفات إلى مطالبهم حفاظا على سير حركة الملاحة الجوية وسلامتها.

وتتلخص مطالب النقابة في إدراج كل المراقبين الجويّين ومساعديهم بالجدول الموحد للمرتبات إلى جانب صرف وتضمين علاوة الرخصة والأهلية المستحقة لهم وسداد الاستحقاقات المالية منذ خمس سنوات، وتوفير الإعاشة والإقامة اللائقة للمراقبين الجويين ومساعديهم العاملين بالدوام التناوبي.

المصدر: بيان اتحاد عمال ليبيا

The post تلويح بإضراب نقابة المراقبين الجويين واتحاد العمال يدعو المسؤولين للاستجابة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار