أمن طرابلس يضبط متهما بقتل وافد بالرصاص

الوطن| رصد

ضبط مركز شرطة سوق الجمعة بمديرية أمن طرابلس شخصا أطلق النار على اثنين من العمالة الوافدة، متسببا في مقتل أحدهما.

وفي تفاصيل الحادثة، فقد وردت معلومات إلى المركز بوقوع الحادث في منطقة الهاني، حيث نقل المجني عليهما إلى مصحة الاستقلال، حيث وصل الأول وهو متوفى بعدما أصيب بعيار في الرأس، بينما جاءت إصابة الآخر في الفخذ.

واستطاع فريق عمل من أعضاء المركز تحديد هوية المتهم بعد مراجعة كاميرات المراقبة في المكان، ثم استهدفه أعضاء التحري بالمركز، وتمكنوا من إيقافه وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.