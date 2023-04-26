العبيدي: الجنوح عند الغرياني تحول إلى ظاهرة خطيرة لا يمكن السكوت عنها

أكد الكاتب الصحفي، جبريل العبيدي، أن المفتي المعزول، الصادق الغرياني، خالف نفسه حتى في تحديد موعد عيد الفطر، مشيرا إلى أنه في فتوى سابقة له أقر بجواز اتباع رؤية الهلال في شرق البلاد، مشددا في الوقت نفسه أن الجنوح عند الغرياني تحول إلى ظاهرة خطيرة لا يمكن السكوت عنها.

وقال العبدي في مقال له بصحيفة «الشرق الأوسط»: “هيئة الأوقاف المنوط بها الأمر وضمن اختصاصها أعلنت الجمعة عيد الفطر وغرة شهر شوال، طبقاً لشهادة الشهود التي جرى إيداعها أمام المحاكم الابتدائية في مناطق الشهود، ليتفاجأ الليبيون بظهور الصادق الغرياني (المفتي المعزول بحكم قرار رقم 8 لسنة 2014) من مقر إقامته في (إسطنبول؟!) عبر فضائية يديرها ابن له من هناك، قناة «التناصح»، معلناً أن العيد يوم السبت في تحدٍ لهيئة الأوقاف التي لا تتوافق مع أفكاره «المذهبية»، رافضاً شهادة الشهود، وقد وصفهم بشهود زور، وأنَّهم تحت سلطة «حفتر»”.

وأضاف “الغرياني وصف جميع الدول التي أعلنت العيد الجمعة بأنَّها مخطئة، وعليها كفارة ستين يوماً، رغم أنَّه في كتابه «مدونة الفقه المالكي وأدلته»، أقر بجواز اتباع رؤية الهلال في شرق البلاد، وقال نصاً في كتابه «العبادات»: «إذا ثبتت رؤية في المشرق صام أهل المغرب بتلك الرؤية دون العكس»، فلماذا إذن ناقض الغرياني حتى كتابه الصادر عام 1991؟ والذي أفتى فيه بجواز اعتماد رؤية أهل المشرق العربي، أليست برقة من مشرق ليبيا؟ أليست مصر من المشرق العربي وكذلك السعودية ودول الخليج مشرقية لليبيا جميعها؟”.

وتابع “الغرياني الذي أعلن فتواه المخالفة للجميع كان بإسطنبول البلد نفسه الذي أعلنت السلطات فيه العيد يوم الجمعة، وإذا عددنا تركيا من أهل الشرق فهي ملزمة لنا وفق كتاب الغرياني نفسه، وإذا كانت من أهل المغرب، فكيف لها أن رأت الهلال؟ وهل «تركيا» حيث إقامة الغرياني، وحيث صام ملزمة بكفارة الستين يوماً، مثلها مثل من خالف الغرياني في فتواه العجيبة والمخالفة حتى لكتب الغرياني نفسها؟!”.

واستطرد “لا تفسير لما حدث سوى أن الإجابة لما حدث هي عند من طلب من الغرياني الظهور عبر فضائية تبث من تركيا، لإعلان فتوى تكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فبعد أن فشل معارضو التوافق الليبي – الليبي في عرقلة المسارات المختلفة المدنية والعسكرية (5 5) وغيرها، والتي حققت تقدماً كبيراً في حلحلة المختنقات في الأزمة الليبي، كل هذا التقدم أزعج أنصار الغرياني الرافضين لأي تقارب بين شرق البلاد وغربها، فكانت البداية ببيان للميليشيات المسلحة الموالية للمفتي المعزول رفضت فيه جميع المسارات، ليختمها المفتي المعزول بفتوى الشقاق والخلاف حول العيد”.

وواصل “هذا الجنوح عند الغرياني، وزعمه بأنَّه الصواب والجميع خطأ بمن فيهم أكثر من 14 دولة عربية وإسلامية أعلنت العيد يوم الجمعة، لا بد من التوقف عندهما، ودراستهما لأنهما تحولا إلى ظاهرة خطيرة لا يمكن السكوت عنها لخطورتها على السلم المجتمعي في ليبيا خصوصاً، وفي العالم الإسلامي عموماً كون الرجل شكك في الجميع، رغم أنه في عامي 2014 و2020، أعلن العيد على ما انتهت إليه الدول العربية من الجوار برؤية الهلال، بل أقر تلك الرؤية، وعليها بنى فتواه في هذين العامين، فلماذا هذا العام 2023 خالف الجميع؟”.

واختتم العبيدي مقاله، قائلا: “هذا الرجل لا يحضُّ إلا على الفتنة التي هي أشدُّ من القتل، ومصيره معروف عند ربه، بما فعله من فتنة قسَّم بها البلاد والعباد”.