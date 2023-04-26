الكهرباء: وصول شحنات كهربائية مخصصة لمحطات الرويس وجنوب طرابلس والخمس

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول 56 شحنة مخصصة لمحطات إنتاج الطاقة جنوب طرابلس والخمس والرويس.

وقالت الشركة، اليوم الأربعاء، أنه تم استقبال الشحنات أمس الثلاثاء عبر مطار معيتيقة الدولي الشحنات.

وأوضحت الشركة أن تلك الشحنات ستستهم في دعم الشبكة الكهربائية وزيادة أدائها الإنتاجي لتعمل بأقصى قدراتها الإنتاجية.

ويوم الجمعة الماضي، استقبلت مخازن شركة الكهرباء شحنة من أعمدة الإنارة الطرقية الخاصة بالطريق السريع في طرابلس.

ويأتي ذلك في إطار خططها لصيانة وتركيب الإنارة العامة بالطرق الرئيسة واستبدالها بالمصابيح الاقتصادية بالمدن والمناطق الليبية كافة.