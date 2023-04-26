وزارة التعليم الليبية تصدر تعميمًا بشأن مخالفات سائقي سيارات نقل الطلاب

أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، تعميماً بعد رصد مخالفات مرورية لبعض سائقي سيارات نقل الطلاب، منها: السرعة الزائدة وعدم التقيد بالعدد المحدد للركاب، وإهمال الفحص الفني للمركبات وإجراءات قانونية مثل: التأمين الإجباري.

ودعا وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن أبوالقاسم، مراقبي الوزارة بالبلديات، إلى التواصل مع أقسام مباحث المرور بمديريات الأمن في النطاق الجغرافي للبلدية؛ للعمل على توزيع نماذج استبيان على المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وإلزامها بتعبئته ضمن ملف إداري يعد لكل سائق، وإبلاغ مديري المدارس بضرورة التنبيه على سائقي الحافلات وسيارات نقل الطلاب بأهمية هذا الإجراء.

وحسب ما جاء على صفحة الوزارة بموقع فيسبوك، يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التعليم والداخلية بما يكفل السلامة المرورية للطلاب خلال دخولهم وخروجهم من وإلى المؤسسات التعليمية العامة والخاصة.