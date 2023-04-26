العريبي واقعيم يبحثان مشاريع التنمية والبنية التحتية في بنغازي

الوطن|رصد

عقد رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي وعضو اللجنة وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية فرج اقعيم، اجتماعاً موسعاً بعددٍ من كِبار المُهندسين المُشرفين على مشاريع التنمية والتطوير والبنيه التحتية في مدينة بنغازي .

وتطرق الاجتماع إلى التركيز على صيانة المدارس وإعداد تقارير دورية بخصوصها، بالإضافة إلى اِستعراض ما تم إنجازه من مشروعات والأخرى القائمة حاليًا بالمُدن الليبية.

كما تناول الحاضرون أفضل السُبل لمُعالجة العراقيل والصُعوبات التي تُواجه هذه المشروعات والشركات المكلفة بها ووضع الحلول العاجلة واللازمة لها.

هذا وأشاد رئيس اللجنة بعمل الكوادر الوطنية وكفاءتهم من كِبار المّهندسين والمشرفين والمّتخصّصين الذين حرصوا على إنجاز مهامهم بالصورة المُثلَى وفقًا لمعايير الجودة المُعتمدة من أجل إعمار بلادهم، داعيا لتكثيف جهُود الجميع للاِرتقاء بمظهر المُدن والمناطق الليبية بالشكل الحضاري الذي يليقُ بها وبالأهالي الكِرام .