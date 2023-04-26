وصول أفراد من الجالية الليبية بالسودان إلى مطار معيتيقة

وصل أفراد الجالية الليبية في السودان، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، إلى طرابلس على متن طائرة تابعة للخطوط الإفريقية، حيث كان في استقبالهم في مطار معيتيقة، قادمين من مدينة جدة بالمملكة السعودية، التي وصلوها بحرا عبر ميناء بورتسودان.

وكان في استقبال العائدين من أبناء الجاليو الليبية في السودان، وكيلا وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، والمواصلات لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، وعدد من أهالي العائدين.

وجددت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، امتنانها البالغ وشكرها العميق للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، لتقديم كل التسهيلات التي كللت بنجاح الجهود التي بُذلت لترحيل الرعايا الليبيين لمدينة جدة على متن البواخر التابعة للقوات المسلحة البحرية للمملكة العربية السعودية.