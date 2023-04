الصغير: الروس ليس لديهم حلفاء كثر في الساحة الليبية الفترة الأخيرة

ليبيا – أكد وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة السابقة حسن الصغير صعوبة قياس موضوعي لحجم أي دعم يتلقاه سيف القذافي، في ظل حالة الغموض التي يحيط بها الأخير تحركاته وحياته، مستبعدًا أن تشكّل العلاقة بين الأخير والروس (علاقة تحالف حقيقي).

الصغير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” رأى أن الروس ليس لديهم حلفاء كثر في الساحة الليبية الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر جليًا بانحياز أغلب فرقاء الأزمة خصوصًا بالمنطقة الغربية لواشنطن، فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، ولكنهم رغم ذلك يتعاملون مع سيف القذافي، بطريقة باعتباره ورقة للتفاوض، وذلك بعيدًا عن حسابات فرص فوزه بالرئاسة من عدمها، المهم لديهم أنه طرف ليبي، ويملك قدرًا من الأنصار.

وقال: إن مشهد الظهور المفاجئ لسيف القذافي، داخل مفوضية الانتخابات بسبها بالجنوب الليبي لتقديم أوراق ترشحه للرئاسيات بعد فترة من اختفائه عن الأضواء بعد إطلاق سراحه عام 2017، تم تصميمه وإخراجه من قبل الروس وربما بالتنسيق مع الأتراك.

وأشار الصغير إلى أن هذا الترشح لسيف القذافي، وأيضًا ترشح رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة أسهم في توقف العملية الانتخابية حينذاك.

الصغير ختم: “بالطبع الروس لا يملكون سيف القذافي، ولكنهم قادرون على التأثير عليه في ظل ضعف أدواته لافتقاده المال والسلاح وهذا لا يعني بأي حال تمويلهم له”.

