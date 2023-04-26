الدبيبة يتوعد كل من يستهدف النساء الليبيات الناجحات

الوطن| رصد

أكد رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، الاستمرار في صرف منحة الزواج لدعم المرأة ولدعم الأسرة الليبية والمجتمع.

وقال الدبيبة خلال مشاركته في ملتقى اليوم الوطني للمرأة الليبية بمدينة مصراتة اليوم الأربعاء إن هناك حملات ضد الليبيات وخاصة السيدات الناجحات في ميادينهنّ وارتكاب جرائم إلكترونية ضدهنّ وسنقوم بمتابعة كل من يستهدف النساء.

ودعا الدبيبة، النساء الليبيات إلى مشاركة أكبر في القضايا العامة، وخوض الانتخابات، والتعبير عن آرائهن باستقلالية.

وقال الدبيبة، ، إنه يرى النساء يهابن دخول المجال السياسي مضيفا أنه لا بد من دخول النساء بجميع الأشكال، وإبداء الرأي في القضايا العامة وخوض غمار الانتخابات البلدية والنيابية بل حتى الرئاسية ممكن.

ودعا المرأة الليبية إلى الاستقلال برأيهن لأنهن عشن الواقع والمعاناة الحقيقية، ولا يسمحن لأي أحد أن يأخذ منهن القرار السياسي.

كما دعا الدبيبة السيدات إلى التوجه إلى القطاع الخاص قائلا إنه القطاع الفائز، واليوم أصبح هناك الكثير من سيدات الأعمال واقتحمن سوق التجارة والمصانع.