عمران: اجتماعات لجنة “6+6” هدفها إطالة أمد الأزمة

رأت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران، أن اجتماعات لجنة “6+6” هدفها إطالة أمد الأزمة، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي يُدرك ذلك، بحسب وصفها.

وقالت عمران، في تصريحات صحفية: “اجتماعات لجنة “6+6” لن تفضي لنتائج ملموسة، ولن يكون لها تأثير في حل الأزمة الليبية”، وفقا لوصفها.

وأضافت: “هذه الاجتماعات مجرد حلقة في سلسلة التمطيط والإطالة والتلاعب بمصير الليبيين للبقاء في المشهد، كما أنها لن تُفضي لأي عملية انتخابية، وبعثة الأمم المتحدة ومبعوثها عبدالله باتيلي يدركون ذلك جيًدا”، على حد تعبيرها.